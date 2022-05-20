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«Я очень суеверный». Козёр отказался давать прогноз на матч с «Анадолу Эфес»

«Я очень суеверный». Козёр отказался давать прогноз на матч с «Анадолу Эфес»
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Защитник мадридского «Реала» Фабьен Козёр высказался о предстоящем финале Евролиги, в котором испанский клуб встретится с турецким «Анадолу Эфес».

«Я не знаю, как я сыграю. Давайте поговорим после финала. Потому что я очень суеверный. Постараюсь выложиться по максимуму. Я выступаю за «Реал» не случайно. Нужно доказать, что достоин носить эту форму. Я полностью выкладываюсь в этих матчах. Не хочется возвращаться домой с чувством сожаления», — приводит слова Фабьена Козёра Eurohoops.

Напомним, в полуфинале «Реал» оказался сильнее «Барселоны». Встреча завершилась со счётом 86:83. В другом полуфинале Евролиги «Анадолу Эфес» оказался сильнее «Олимпиакоса». Финал Евролиги, как и матч за третье место, состоятся 21 мая в Белграде.

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