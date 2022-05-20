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ФИБА-Европа отстранила российские и белорусские клубы от соревнований под своей эгидой

ФИБА-Европа отстранила российские и белорусские клубы от соревнований под своей эгидой
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Европейское подразделение Международной федерации баскетбола (ФИБА-Европа) приняло решение запретить российским и белорусским клубам участвовать в клубных соревнованиях под эгидой этой организации, сообщает официальный сайт структуры.

Таким образом, в следующем сезоне российские и белорусские команды не будут выступать в женской Евролиге и Кубке Европы, а мужские — в Лиге чемпионов и Кубке ФИБА-Европа.

Напомним, ранее стало известно, что ФИБА приняла решение исключить все национальные команды России и Беларуси из своих соревнований и аннулировать их результаты в текущих турнирах.

Кроме того, все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в России или Республике Беларусь до дальнейшего уведомления.

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