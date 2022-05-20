ФИБА-Европа отстранила российские и белорусские клубы от соревнований под своей эгидой

Европейское подразделение Международной федерации баскетбола (ФИБА-Европа) приняло решение запретить российским и белорусским клубам участвовать в клубных соревнованиях под эгидой этой организации, сообщает официальный сайт структуры.



Таким образом, в следующем сезоне российские и белорусские команды не будут выступать в женской Евролиге и Кубке Европы, а мужские — в Лиге чемпионов и Кубке ФИБА-Европа.



Напомним, ранее стало известно, что ФИБА приняла решение исключить все национальные команды России и Беларуси из своих соревнований и аннулировать их результаты в текущих турнирах.



Кроме того, все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в России или Республике Беларусь до дальнейшего уведомления.