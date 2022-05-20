Президент Евролиги заявил, что слишком рано обсуждать участие ЦСКА в следующем сезоне

Президент Евролиги Жорди Бертомеу во время пресс-конференции в Белграде заявил, что сейчас слишком рано обсуждать участие московского ЦСКА в следующем сезоне, сообщает Eurohoops.



При этом, как сообщает источник, скорее всего, Евролига не допустит ЦСКА к участию в сезоне-2022/2023.



«Парадокс в том, что ЦСКА, вероятно, останется акционером Евролиги с правом голоса, а лицензия клуба будет приостановлена из-за ситуации на Украине. Ключевое слово здесь — форс-мажор», — сообщает Eurohoops.



Ранее сообщалось, что ЦСКА официально заявил о своём желании выступить в Евролиге в следующем сезоне. Евролига, в свою очередь, ищет юридические основания для снятия лицензии ЦСКА с соревнований. Однако на данный момент нет законной причины, по которой могут полностью разорвать отношения с ЦСКА.