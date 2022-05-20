Президент Евролиги заявил, что слишком рано обсуждать участие ЦСКА в следующем сезоне

Президент Евролиги Жорди Бертомеу во время пресс-конференции в Белграде заявил, что сейчас слишком рано обсуждать участие московского ЦСКА в следующем сезоне, сообщает Eurohoops.
При этом, как сообщает источник, скорее всего, Евролига не допустит ЦСКА к участию в сезоне-2022/2023.
«Парадокс в том, что ЦСКА, вероятно, останется акционером Евролиги с правом голоса, а лицензия клуба будет приостановлена из-за ситуации на Украине. Ключевое слово здесь — форс-мажор», — сообщает Eurohoops.
Ранее сообщалось, что ЦСКА официально заявил о своём желании выступить в Евролиге в следующем сезоне. Евролига, в свою очередь, ищет юридические основания для снятия лицензии ЦСКА с соревнований. Однако на данный момент нет законной причины, по которой могут полностью разорвать отношения с ЦСКА.
- 20 мая 2022
-
21:51
-
21:28
-
20:46
-
19:58
-
19:43
-
18:49
-
17:55
-
16:10
-
14:56
-
14:02
-
12:49
-
11:54
-
10:17
-
09:35
-
06:31
-
06:09
-
00:52
-
00:00
- 19 мая 2022
-
22:54
-
21:25
-
20:55
-
19:49
-
18:55
-
18:01
-
16:46
-
16:17
-
15:48
-
14:27
-
13:56
-
12:39
-
11:47
-
10:55
-
09:26
-
08:54
-
07:33