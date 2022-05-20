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Сборная Черногории заменит Россию на Евробаскете 2022 года

Сборная Черногории заменит Россию на Евробаскете 2022 года
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Сборная Черногории по баскетболу заменит сборную России на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года, сообщает официальный сайт ФИБА.

Российская сборная была отстранена от участия в Евробаскете из-за событий на Украине.

Черногорцы были командой с лучшей статистикой побед и поражений среди тех, кто не сумел квалифицироваться на турнир.

Напомним, первенство Европы пройдёт с 1 по 18 сентября в Грузии, Германии, Италии и Чехии.

Сегодня, 20 мая, совет ФИБА-Европа принял официальное решение об отстранении российских и белорусских команд, как клубов, так и сборных, от турниров под своей эгидой.

Напомним, по решению ФИБА официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в России или Республике Беларусь до дальнейшего уведомления. Результаты сборных в турнирах, где они принимали участие ранее, будут аннулированы.

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