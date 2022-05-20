Сборная Черногории заменит Россию на Евробаскете 2022 года

Сборная Черногории по баскетболу заменит сборную России на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года, сообщает официальный сайт ФИБА.
Российская сборная была отстранена от участия в Евробаскете из-за событий на Украине.
Черногорцы были командой с лучшей статистикой побед и поражений среди тех, кто не сумел квалифицироваться на турнир.
Напомним, первенство Европы пройдёт с 1 по 18 сентября в Грузии, Германии, Италии и Чехии.
Сегодня, 20 мая, совет ФИБА-Европа принял официальное решение об отстранении российских и белорусских команд, как клубов, так и сборных, от турниров под своей эгидой.
Напомним, по решению ФИБА официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в России или Республике Беларусь до дальнейшего уведомления. Результаты сборных в турнирах, где они принимали участие ранее, будут аннулированы.
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