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ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ
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Завершился первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке играл с санкт-петербургским «Зенитом». Счёт встречи — 83:59 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе гостей паркета отличился Джордан Лойд, записавший на свой счёт 13 очков.

Благодаря этой победе московский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 22 мая. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Победу в первом матче серии одержали казанцы.

Единая лига ВТБ. Финал
20 мая 2022, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
83 : 59
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Уэйр - 25, Милутинов - 18, Швед - 11, Йеребко - 10, Антонов - 8, Клайберн - 5, Курбанов - 3, Ухов - 3, Колесников, Лопатин, Фримен, Хоменко
Зенит: Лойд - 13, Д. Кулагин - 11, Бэрон - 7, Мики - 7, Пойтресс - 6, Картер - 5, Карасёв - 3, Моня - 3, Бакнер - 2, Зубков - 2, Вяльцев, Фридзон
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