ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ

Завершился первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке играл с санкт-петербургским «Зенитом». Счёт встречи — 83:59 в пользу хозяев паркета.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе гостей паркета отличился Джордан Лойд, записавший на свой счёт 13 очков.



Благодаря этой победе московский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 22 мая. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.



Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Победу в первом матче серии одержали казанцы.