Итудис прокомментировал победу ЦСКА в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Мы правильно настроились на игру, явно хотели победить больше. И от начала до конца играли лучше соперника. После хорошего старта мы не были наивны, знали, что «Зенит» постарается вернуться в игру. Они действительно немного сократили разницу, но мы всё время оставались впереди, держали происходящее под контролем. Гости попробовали сыграть маленьким составом, но мы продолжали доминировать во всех аспектах. Я сказал команде, что мы выиграли только первую четверть долгого матча. Мы достаточно опытны, чтобы понимать – лёгкой жизни не будет. В серии с УНИКСом «Зенит» тоже разгромно проиграл в первой встрече, после чего взял три победы подряд. У них достаточно талантливых игроков, есть отличная система Хави Паскуаля. Мы счастливы успеху, но знаем, в чём можем прибавить. Посмотрим видео, отдохнём – и будем ждать наших болельщиков в воскресенье. Надеюсь, их будет ещё больше на трибунах. Спасибо им за отличную атмосферу сегодня», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт турнира.
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