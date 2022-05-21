Маскот развлекал звёздных болельщиков, Яшин увидел победу ЦСКА. Фото матча с «Зенитом»

Вчера, 20 мая, состоялся первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке играл с санкт-петербургским «Зенитом». Счёт встречи — 83:59 в пользу хозяев паркета.
Благодаря этой победе московский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 22 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в матче.
«Мы правильно настроились на игру, явно хотели победить больше — и от начала до конца играли лучше соперника. После хорошего старта мы знали, что «Зенит» постарается вернуться в игру — мы не наивны. Они действительно немного сократили разницу в счёте, но мы всё время оставались впереди, держали происходящее под контролем. Гости попробовали сыграть маленьким составом, но мы продолжали доминировать во всех аспектах. Я сказал команде, что мы выиграли только первую четверть долгого матча. Мы достаточно опытны, чтобы понимать – лёгкой жизни не будет. В серии с УНИКСом «Зенит» тоже разгромно проиграл в первой встрече, после чего одержал три победы подряд. У них достаточно талантливых игроков, есть отличная система Хави Паскуаля. Мы рады успеху, но знаем, в чём можем прибавить. Посмотрим видео, отдохнём – и будем ждать наших болельщиков в воскресенье. Надеюсь, их будет ещё больше. Спасибо им за отличную атмосферу сегодня».
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