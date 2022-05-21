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42 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»

42 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»
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Завершился второй матч финала Западной конференции плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 126:117.

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который оформил заработал 32 очка, 8 подборов и 5 передач. Также 23 очка набрал Джордан Пул.

Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличился Лука Дончич, на счету которого 42 очка.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч между командами состоится 23 мая.

Напомним, на пути к финалу «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». «Даллас», в свою очередь, одержал победу в матчах с «Ютой Джаз» и «Финикс Санз».

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
21 мая 2022, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Пул - 23, Луни - 21, Уиггинс - 16, Томпсон - 15, Портер - 11, Грин - 6, Муди - 2, Бьелица, Игуодала, Куминга, Ли, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Брансон - 31, Баллок - 21, Финни-Смит - 10, Дав. Бертанс - 6, Динвидди - 4, Клебер - 3, Браун, Бёрк, Грин, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пауэлл, Хардуэй-младший
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