42 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»

Завершился второй матч финала Западной конференции плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 126:117.



Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который оформил заработал 32 очка, 8 подборов и 5 передач. Также 23 очка набрал Джордан Пул.



Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличился Лука Дончич, на счету которого 42 очка.



Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч между командами состоится 23 мая.



Напомним, на пути к финалу «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». «Даллас», в свою очередь, одержал победу в матчах с «Ютой Джаз» и «Финикс Санз».