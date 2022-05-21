Перасович сообщил, что нужно делать УНИКСу, чтобы победить «Локомотив-Кубань» во 2-м матче

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем матче за третье место Единой лиге ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который станет вторым между командами вторым в серии. По мнению Перасовича, баскетболистом его команды нужно действовать жёстче, чтобы добиться успеха в этой встрече.
«Впереди очередной важный поединок. «Локомотив» всегда демонстрирует высокий уровень энергии, к тому же в прошедшей встрече соперник превзошёл нас по количеству подборов. Если мы хотим выиграть в предстоящем матче, нам следует быть жёстче. Приглашаю казанских болельщиков поддержать нас на трибунах «Баскет-холла»!» — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
Напомним, в первом матче серии казанцы одолели краснодарский клуб со счётом 90:75. Второй матч команды сыграют сегодня, 21 мая. Начало встречи запланировано на 14:30 мск.
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