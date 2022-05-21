Бэйлесс — о поражении «Далласа»: Дончич был такой обузой в обороне
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о лидере «Даллас Маварекс» Луке Дончиче после его выступления во втором матче финала Западной конференции плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу праздновали «Уорриорз» со счётом 126:117.
«Даллас» уступил девять очков, потому что Лука был такой обузой в обороне. Вы когда-нибудь видели суперзвезду, которая была бы такой мишенью при игре в защите, как Лука? У «Далласа» сейчас большие проблемы», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Напомним, после двух матчей в серии счёт стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующую встречу команды проведут 23 мая. Она состоится в Далласе. Начало запланировано на 04:00 мск.
Новость по теме42 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»
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