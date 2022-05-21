Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Уорриорз» во 2-м матче с «Маверикс»

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон поделился впечатлениями от второго матча финала Западной конференции плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча состоялась в Сан-Франциско и закончилась победой хозяев со счётом 126:117.
«Ключевые игроки «Уорриорз» вывели их вперёд в последней четверти! Стефен Карри в четвёртом игровом отрезке взял инициативу в свои руки, закончив матч в итоге с 32 очками и 8 подборами! Ему очень помогли Луни, набравший 21 очко и 12 подборов, а также Пул с 23 очками, Уиггинс (16), Томпсон (15) и Портер-младший с 11 очками», — написал Джонсон в своих социальных сетях.
После двух матчей в серии счёт стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующую встречу команды проведут 23 мая в Далласе. Начало запланировано на 4:00 по московскому времени.
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