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Леброн Джеймс: иногда чувствовать себя таким одиноким!

Леброн Джеймс: иногда чувствовать себя таким одиноким!
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, признавшись, что порою чувствует себя одиноко.

«Это странное чувство, иногда чувствовать себя таким одиноким!» — написал Леброн.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, нынешний лидер «Лейкерс» заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

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