Бертомеу высказался о возможности участия российских клубов в следующем сезоне Евролиги

Президент Евролиги Жорди Бертомеу сделал заявление относительно возможного участия клубов из России в следующем сезоне турнира.



«Обычно, как только заканчивается «Финал четырех», мы начинаем готовиться к следующему сезону. Требуется 3-4 недели, чтобы подготовить устав. Всё это уже должно быть к собранию, которое мы обычно созываем приблизительно в конце июня. В нынешних обстоятельствах это решение должно быть принято чем скорее, тем лучше, потому что, вероятно, нам придётся найти две команды, которые присоединятся к лиге, и эти две команды должны быть готовы. Кроме того, нам нужно иметь представление о календаре, необходимо разумно его составить. Поэтому мы должны принять определённое решение, но я не могу сказать, когда это случится. Мне очень жаль», — приводит слова Бертомеу пресс-служба Евролиги.



Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.