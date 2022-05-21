Димитрис Итудис: ЦСКА будет развиваться независимо от участия в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о возможном недопуске российских клубов к участию в следующем сезоне Евролиги.



«ЦСКА — очень крупная организация. Здесь работают люди, которые инвестируют в клуб и любят баскетбол. ЦСКА существовал раньше и будет развиваться далее независимо от участия в Евролиге. Понятно, что решение принимаем не мы. Тем не менее, я представитель спорта, а не руководитель. Нам нужно преодолеть любые трудности и расти.

Были очень интересные игры в «Финале четырёх» нынешнего сезона Евролиги. Для нас странно наблюдать за этими матчами на диване. В марте мы были вынуждены строить новую команду, и я благодарен новичкам и тем, кто остался в команде. Они проявили себя настоящими товарищами и профессионалами», — приводит слова Итудиса ТАСС.