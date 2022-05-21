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Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»

Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«В первую очередь поздравляю «Локомотив-Кубань». Сегодня они играли лучше и заслуженно победили. Мы очень плохо провели вторую половину встречи. Мы испытывали проблемы в нападении – не могли попасть, после чего переставали защищаться, что и предопределило результат. Нам не удалось сдержать Макколлума, который с высоким процентом забивал лёгкие мячи. Кроме того, вторую игру мы испытываем трудности с подбором на своём щите. Возможно, это связано с тем, что Мосли рано набрал фолы, но это не может служить оправданием», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанской команды.

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