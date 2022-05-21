Энес Кантер: НБА наживается на рабском труде

Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер раскритиковал НБА за деловые связи с Китаем.



«Нарушения прав человека происходят во всём мире. Мы должны называть вещи своими именами. Для НБА мораль важна, пока не заходит речь о деньгах или бизнесе. Так что это разбивает мне сердце. Все эти 50 владельцев клубов НБА наживаются на рабском труде», — написал Кантер в своих социальных сетях.



Ранее ESPN сообщил, что основные владельцы команд НБА в общей сложности имеют более $ 10 млрд, связанных с Китаем.



В феврале «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом. В нынешнем сезоне НБА Энес принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 0,2 передачи.

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