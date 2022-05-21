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«Анадолу Эфес» второй раз подряд стал чемпионом Евролиги

«Анадолу Эфес» второй раз подряд стал чемпионом Евролиги
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Завершился финальный матч Евролиги, в котором встречались испанский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и закончилась победой турецкого клуба со счётом 58:57.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Василие Мицич, набравший 23 очка. В составе мадридского «Реала» отличился Уолтер Тавареш, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Напомним, в матче за третье место «Барселона» оказалась сильнее греческого «Олимпиакоса» — 84:74.

Для «Анадолу Эфес» эта победа в Евролиге стала второй подряд — в 2021 году турецкий клуб в финале оказался сильнее «Барселоны».

Напомним, российские клубы в решающей стадии Евролиги не участвовали — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из турнира из-за событий на Украине.

Евролига. Финал
21 мая 2022, суббота. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
57 : 58
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Абальде, Дек, Козёр, Льюль, Нуньес, Пуарье, Рэндольф, Тавареш, Тэйлор, Фернандес, Ханга, Ябуселе
Анадолу Эфес: Андерсон, Брайант, Бьёбуа, Гази, Данстон, Ларкин, Мицич, Морман, Петрушев, Пляйсс, Синглтон, Тунджер
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