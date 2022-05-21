Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Василие Мицич стал MVP «Финала четырёх» Евролиги

Василие Мицич стал MVP «Финала четырёх» Евролиги
Комментарии

Лидер «Анадолу Эфес» Василие Мицич был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба турнира.

Мицич помог «Анадолу Эфес» победить в полуфинальном матче с «Олимпиакосом», набрав 15 очков и отдав девять результативных передач. Кроме того, именно на счету Мицича победный трёхочковый на последних секундах матча.

В финальном матче с мадридским «Реалом» Мицич набрал 23 очка, став самым результативным игроком встречи.

Напомним, финальный матч закончился победой турецкого клуба со счётом 58:57. В матче за третье место «Барселона» оказалась сильнее греческого «Олимпиакоса» — 84:74.

Для «Анадолу Эфес» эта победа в Евролиге стала второй подряд — в 2021 году турецкий клуб в финале оказался сильнее «Барселоны».

Новость по теме
Василие Мицич: думаю, травма не очень серьёзная
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022