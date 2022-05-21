Василие Мицич стал MVP «Финала четырёх» Евролиги

Лидер «Анадолу Эфес» Василие Мицич был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба турнира.
Мицич помог «Анадолу Эфес» победить в полуфинальном матче с «Олимпиакосом», набрав 15 очков и отдав девять результативных передач. Кроме того, именно на счету Мицича победный трёхочковый на последних секундах матча.
В финальном матче с мадридским «Реалом» Мицич набрал 23 очка, став самым результативным игроком встречи.
Напомним, финальный матч закончился победой турецкого клуба со счётом 58:57. В матче за третье место «Барселона» оказалась сильнее греческого «Олимпиакоса» — 84:74.
Для «Анадолу Эфес» эта победа в Евролиге стала второй подряд — в 2021 году турецкий клуб в финале оказался сильнее «Барселоны».
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