Крис Пол планирует сыграть за сборную США на чемпионате мира

Разыгрывающий «Нью-Орлеана» Крис Пол собирается сыграть за сборную США на чемпионате мира в Турции. В текущем сезоне игрок пропустил 37 игр из-за различных травм.

«Я очень надеюсь, что смогу сыграть, я очень хочу играть в сборной США. Я пропустил очень много матчей в этом сезоне и чувствую, что во мне осталось очень много игры, которую я хотел бы выпустить на площадку. Но сперва мне нужно посмотреть, как будут себя чувствовать моё колено и мой палец», — цитирует Пола Times-Picayune.