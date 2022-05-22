Эргин Атаман резко высказался о событиях на Украине

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился мнением о нынешней ситуации вокруг Украины.
«Конечно, мы глубоко разочарованы тем, что происходит на Украине. Я об этом говорил в первый же день после начала военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Возможно, я был первым, но, думаю, кто-то вырезал мои слова из прямого эфира.
Неприемлемо, что такое происходит в XXI веке на Украине. Я живу в Турции с турецким народом, и мы все расстроены, когда видим честных людей, детей и стариков, тех, кто умирает, кто одинок, кто исчезает. Просто невероятно, что это происходит в 2022 году на территории Украины.
Мне очень жаль моих друзей в клубах России, которые никак не связаны с политикой. Надеюсь, что в конце концов человечность победит в этой ситуации, как мы победили коронавирус. Я оптимистичен по поводу того, что мы способны с этим справиться», — приводит слова Атамана пресс-служба Евролиги.
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