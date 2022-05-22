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Мицич: мы с Йокичем заставляем Сербию испытывать гордость

Мицич: мы с Йокичем заставляем Сербию испытывать гордость
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Лидер «Анадолу Эфес» Василие Мицич, признанный самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги нынешнего сезона, высказался о соотечественнике, центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче, который получил награду MVP в НБА в сезоне-2021/2022.

«Что у нас общего с Йокичем, так это то, что мы оба заставляем Сербию испытывать гордость. Он уникальный человек, который придаёт узнаваемость нашей маленькой стране и делает её знаменитой. Я поддерживаю его и горжусь его достижениями.

Что касается победы в матче с «Реалом», то это действительно большое достижение для нашей команды. Большое спасибо всем фанатам из Турции, которые поддерживали нас. Надеюсь, мы заставили их испытывать гордость», — приводит слова Мицича Eurohoops.

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