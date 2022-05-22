«Были 2 серьёзные ошибки». Гомельский — о поражении УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о поражении УНИКСа во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (81:94).



«Я думаю, что со стороны Перасовича были допущены две серьёзные ошибки, повлиявшие на результат. Первая: замена Хезоньи в первой четверти и его пребывание на скамейке всю вторую четверть. За это время «Локо» не только обрёл уверенность в атаке, но и наладил действия в защите, выиграв щит. Вторая: было очень заметно, что Комолов не справляется с Макколлумом всю вторую половину. Почему бы не попробовать иной способ защиты, иного игрока на лидере соперника. Ведь Жбанов стал опекать Макколлума только за 1,5 минуты до конца, когда результат уже не вызывал сомнений», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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