Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Овечкин посетил второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом»

Овечкин посетил второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом»
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (82:73, 2-0).

«Великая восьмёрка», — подписал фото телеграм-канал ПБК ЦСКА.

Отметим, что вчера, 21 мая, 36-летний хоккеист присутствовал на матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Сочи» (1:5). После игры Овечкин вручил бело-голубым бронзовые медали, которые они завоевали по итогам сезона. Форвард является воспитанником хоккейного «Динамо», он выступал за клуб с 2001 по 2005 год, а также во время локаута НХЛ в сезоне-2012/2013.

Третий матч финальной серии между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду, 25 мая, в Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене». Начало — в 19:30 мск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022