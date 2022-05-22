Овечкин посетил второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (82:73, 2-0).
«Великая восьмёрка», — подписал фото телеграм-канал ПБК ЦСКА.
Отметим, что вчера, 21 мая, 36-летний хоккеист присутствовал на матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Сочи» (1:5). После игры Овечкин вручил бело-голубым бронзовые медали, которые они завоевали по итогам сезона. Форвард является воспитанником хоккейного «Динамо», он выступал за клуб с 2001 по 2005 год, а также во время локаута НХЛ в сезоне-2012/2013.
Третий матч финальной серии между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду, 25 мая, в Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене». Начало — в 19:30 мск.
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