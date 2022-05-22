Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Овечкина приветствовали на арене, ЦСКА побеждал «Зенит» во втором матче финала. Фото

Овечкина приветствовали на арене, ЦСКА побеждал «Зенит» во втором матче финала. Фото
ЦСКА обыграл «Зенит» во втором матче финала
Комментарии

Завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке играл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счётом 82:73 в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Баскетболисты ЦСКА выиграли первые три четверти, уступив только в заключительном игровом отрезке, что уже никак не повлияло на исход матча.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА оказался форвард Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе гостей лучшую результативность показал Сергей Карасёв — в его активе 20 очков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (82:73, 2-0 в серии).

«Поздравляю с победой игроков, команду. Как я говорил, мы взяли вторую четверть в долгой серии. Мы контролировали ход матча, сильно начали, не дали сопернику лёгкой жизни в третьей четверти, в которой довели разницу до 20 очков.

Повторю снова, мы не слепы и не наивны, мы знаем, что у «Зенита» хватает качеств для борьбы в следующих матчах. У них отличные снайперы – Лойд, Бэрон, Картер, Карасёв, Кулагин. Сегодня мы справились за счёт того, что хорошо оборонялись, сопротивлялись броскам, выиграли отскок. В следующем матче нам надо снова задавать тон и сыграть ещё лучше, потому что соперник поднимет качество игры. Надо сражаться на каждой позиции, быть агрессивным. Приятно, что сегодня болельщики, как мне и хотелось, пришли в ещё большем количестве и здорово помогли нам, спасибо за это», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдёт 25 мая и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022