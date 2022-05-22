Эй Смит раскритиковал Брауна, который набрал 40 очков в матче с «Майами»

Телеведущий Стивен Эй Смит выступил с критикой в адрес защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна, несмотря на то что он набрал 40 очков в третьем матче серии с «Майами Хит» (103:109).
«Это был один из худших общих результатов с 40 очками, которые вы когда-либо видели от игрока. Да, у Джейлена Брауна действительно было 40 очков, но только в третьей четверти он совершил пять потерь», — приводит слова Смита Fadeaway World.
Браун стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 40 очков в матче плей-офф, реализовав при этом 100 процентов двухочковых бросков.
Напомним, после трёх матчей между «Майами» и «Бостоном» счёт в серии 2-1 в пользу «Хит». Следующую встречу команды проведут в ночь на вторник, 24 мая. Начало запланировано на 3:30 по московскому времени.
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