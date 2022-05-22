Гэри Пэйтон II: мой отец всегда говорил мне, что я был дерьмовым баскетболистом

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон II рассказал о своих отношениях с отцом, легендарным игроком 1990-х — 2000-х Гэри Пэйтоном.

«Он всегда говорил мне, что я был, извиняюсь, дерьмовым баскетболистом. Я был сильно молод и не мог понять, что он пытается сказать. Просто из-за того, как он это говорил или кричал, я не знал, как с этим справиться. Но когда я стал старше, то всё понял», — приводит слова Пэйтона Fadeaway World.

В этом сезоне Пэйтон набирает в среднем 7,1 очка, 3,5 подбора и 1,4 перехвата за игру. «Голден Стэйт» сейчас играет в финале Западной конференции с «Даллас Маверикс». Счёт в серии на данный момент 2-0 в пользу «воинов». Следующий матч между командами состоится 23 мая.