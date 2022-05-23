«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Даллас» и стал в шаге от выхода в финал плей-офф НБА

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:100, благодаря чему они стали в шаге от выхода в заключительный раунд турнира – 3-0 в серии.

Самым результативным игроком матча стал словенский форвард «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 3 передач. Лучший вклад в победу «Уорриорз» внесли защитник Стефен Карри (31 очко, 5 подборов и 11 передач) и форвард Эндрю Уиггинс (27 очков, 11 подборов и 3 передачи).

Следующий матч серии пройдёт всё также на площадке «Далласа» и состоится в ночь на среду, 25 мая. Начало – 4:00 мск.