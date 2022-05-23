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«Мы должны воспользоваться своим моментом». Керр высказался о победе над «Далласом»

«Мы должны воспользоваться своим моментом». Керр высказался о победе над «Далласом»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу победы своей команды в третьем матче финальной серии Западной конференции с «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:100, благодаря чему они стали в шаге от выхода в заключительный раунд турнира – 3-0 в серии.

«Мне нравится положение, в котором мы находимся. Мне нравится, что наша команда пришла и выиграла сегодня. Это была та победа, которую мы чувствовали, что должны добыть. Приехав сюда со счётом 2-0, мы должны воспользоваться своим моментом», — приводит слова Керра ESPN.

Следующий матч серии пройдёт также на площадке «Далласа» и состоится в ночь на среду, 25 мая. Начало – в 4:00 мск.

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