«Во вторник мы завершим это». Карри пообещал выиграть серию с «Далласом» со счётом 4-0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу победы в третьем матче серии с «Даллас Маверикс» (109:100).
«Когда ты ведёшь 2-0 и на выезде добиваешься победы, это очень важно. Мы, конечно, знаем, что работа ещё не закончена, но это хорошее чувство — знать, что мы приехали и победили. Теперь мы можем поставить деньги на вторник, где завершим это», — приводит слова Карри Fadeaway World.
Самым результативным игроком матча стал словенский форвард «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 3 передач. Большой вклад в победу «Уорриорз» внесли защитник Стефен Карри (31 очко, 5 подборов и 11 передач) и форвард Эндрю Уиггинс (27 очков, 11 подборов и 3 передачи).
Следующий матч серии пройдёт также на площадке «Далласа» и состоится в ночь на среду, 25 мая. Начало – в 4:00 мск.
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