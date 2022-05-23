Кидд — после поражения «Голден Стэйт»: мы только начинаем свой путь

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался по поводу поражения «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финальной серии Западной конференции (100:109).

«Даллас» только начинает свой путь. Знаю, что нам пророчили победу в чемпионате перед стартом сезона. И это шутка, если вы не поняли. Происходящее намного важнее этого конкретного матча или этой серии. Мы добились впечатляющего результата, потому что никто из вас на самом деле не ожидал увидеть нас здесь», — приводит слова Кидда ESPN.

Самым результативным игроком матча стал словенский форвард «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 3 передач. Большой вклад в победу «Уорриорз» внесли защитник Стефен Карри (31 очко, 5 подборов и 11 передач) и форвард Эндрю Уиггинс (27 очков, 11 подборов и 3 передачи).



Следующий матч серии пройдёт также на площадке «Далласа» и состоится в ночь на среду, 25 мая. Начало – в 4:00 мск.