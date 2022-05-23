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Леброн анонсировал новый документальный фильм о сотрудничестве с Nike

Леброн анонсировал новый документальный фильм о сотрудничестве с Nike
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях анонсировал выход нового документального фильма, который будет рассказывать о начале сотрудничества баскетболиста с компанией Nike.

«Это будет потрясающая документалка», — написал Леброн.

Оказалось, что, перед тем как Леброн подписал контракт с Nike, ему сделали гораздо более выгодное предложение от Reebok. Предложение Reebok стоило примерно $ 115 млн за 10 лет с бонусом в $ 10 млн за подписание контракта.

Джеймс рос и представлял себя частью Nike, хотя их предложение было ближе к $ 70 млн. Агент Джеймса позвонил в Nike и сообщил им, что Леброн предпочитает именно их и что они согласятся на сделку, если предложение будет немного улучшено.

Согласованный семилетний контракт с гарантированной суммой в $ 77 млн и бонусом за подписание в $ 10 млн довёл общую сумму сделки до $ 87 млн.

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