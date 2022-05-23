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Баркли: я ненавижу болельщиков «Уорриорз», но мне с ними нечего делить

Баркли: я ненавижу болельщиков «Уорриорз», но мне с ними нечего делить
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Легенда НБА, а ныне эксперт TNT, американец Чарльз Баркли рассказал о том, что ему всё равно, кто станет победителем нынешнего сезона в лиге, а также о своём отношении к болельщикам.

«Да пускай «Уорриорз» выигрывают. Ну да, я ненавижу их болельщиков. Но нам с ними нечего делить, так что это меня не беспокоит. Пока люди реагируют на твоё мнение, ты делаешь то, что должен делать на телевидении. Моя работа заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от спорта. Так что неважно, освистываете вы меня или подбадриваете. Пока вы интересуетесь мной, я хорошо делаю свою работу.

Обычно мне всё равно, кто победит. В случае с серией «Голден Стэйт» – «Даллас» всё обстоит именно так. Мне всё равно, кто победит. «Бостон» против «Майами»? Мне всё равно, кто выиграет. Вы знаете, что меня волнует, верно? Когда всё закончится, я буду играть в гольф и рыбачить каждый день», — приводит слова Баркли NBC Sports.

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