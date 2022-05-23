Динвидди: игроки «Голден Стэйт» не более талантливы, чем игроки «Далласа»

Защитник «Даллас Маверикс» Спенсер Динвидди высказался о поражении своей команды в третьем матче плей-офф Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 109:100, благодаря чему они стали в шаге от выхода в заключительный раунд турнира – 3-0 в серии.



«Игрокам в этой лиге платят по разным причинам. Высокая зарплата не делает тебя более талантливым, чем кто-то. Я не хочу преуменьшать заслуг «Голден Стэйт». Конечно, они феноменальны. Они династия. Но нет, они не более талантливы, чем мы.



Возьмите для примера Дрэймонда Грина. У него максимальный контракт. Один из величайших ролевых игроков всех времён, но он не является традиционным самостоятельным игроком с максимальным контрактом. Нельзя выпустить его на площадку и отправить набирать 30 очков. У них отличный состав, отличная «химия». Это настоящая династия, но они не более талантливы, чем мы», — сказал Динвидди на пресс-конференции после матча.