«Фенербахче» и «Виртус» интересуются Джорданом Мики

Турецкий «Фенербахче» и итальянский «Виртус» заинтересованы в приобретении форварда «Зенита» Джордана Мики, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро в своих социальных сетях.
В нынешнем сезоне Мики был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате Джордан Мики провёл 13 матчей, в которых в среднем набирал 13,5 очка и совершал 4,2 подбора и 1,8 передачи. Форвард оказался лучшим в «Зените» по перехватам (1,2), а санкт-петербургская команда стала второй в регулярном чемпионате по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 74,0 очка за матч.
Ранее уже сообщалось, что итальянский «Виртус» заинтересован в приобретении Мики. Джордан покидал клуб на фоне ситуации на Украине, однако вернулся в стан команды и участвует в серии плей-офф, где «Зенит» дошёл до финала. В финале клубу из Санкт-Петербурга противостоит ЦСКА.
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