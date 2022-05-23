Тим Коннелли стал новым президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты»

«Миннесота Тимбервулвз» заключила соглашение с Тимом Коннелли, который станет новым президентом по баскетбольным операциям клуба, сообщает ESPN.



При этом Коннелли стал одним из самых высокооплачиваемых функционеров в НБА. Контракт будет рассчитан на пять лет, по которому Коннелли получит $ 40 млн, в том числе и долю владения.



С 2013 года Коннелли работал в «Денвер Наггетс», с 2017 года он занимал должность президента по баскетбольным операциям.



Коннелли по праву считается одним из лучших функционеров в лиге. Он сумел построить команду вокруг двукратного MVP лиги Николы Йокича. В 2020 году «Денвер» вышел в финал Западной конференции, а также с Коннелли клуб дважды становился участником полуфинальных серий конференции.