Тим Коннелли стал новым президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты»
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«Миннесота Тимбервулвз» заключила соглашение с Тимом Коннелли, который станет новым президентом по баскетбольным операциям клуба, сообщает ESPN.
При этом Коннелли стал одним из самых высокооплачиваемых функционеров в НБА. Контракт будет рассчитан на пять лет, по которому Коннелли получит $ 40 млн, в том числе и долю владения.
С 2013 года Коннелли работал в «Денвер Наггетс», с 2017 года он занимал должность президента по баскетбольным операциям.
Коннелли по праву считается одним из лучших функционеров в лиге. Он сумел построить команду вокруг двукратного MVP лиги Николы Йокича. В 2020 году «Денвер» вышел в финал Западной конференции, а также с Коннелли клуб дважды становился участником полуфинальных серий конференции.
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