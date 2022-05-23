Игуодала может сыграть в финальной серии НБА

Форвард «Голден-Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала может вернуться в строй в финальной серии сезона-2021/2022 НБА. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
«Мы не видели Игуодалу уже несколько недель, у него проблемы с шеей. Этот парень был важной частью чемпионского коллектива, их династии в течение последних 10 лет или около того. Как мне сказали, есть надежда, что он может сыграть в финальной серии. Посмотрим», — рассказал Чарания в шоу Пэта Макафи.
Напомним, в третьем матче плей-офф Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» одержали победу над «Даллас Маверикс» со счётом 109:100, благодаря чему они стали в шаге от выхода в заключительный раунд турнира – 3-0 в серии.
Игуодала выбыл из строя во время серии второго раунда плей-офф с «Мемфис Гриззлиз».
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