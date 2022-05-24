«Майами» установил антирекорд НБА в матче с «Бостоном»

«Майами Хит» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» за первые восемь минут набрал всего одно очко. Эту худший результат в истории лиги.

Гости начали встречу с 15 промахов из 16 попыток. Сама встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 102:82, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

Лучшим по результативности в этой игре стал 24-летний звёздный американский форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 5 передач. В составе «Хит» лучшие показатели у защитника Виктора Оладипо – 23 очка, 4 подбора и 6 передач.

Таким образом, при ничейном счёте серия вновь возвращается в Майами. Следующий матч пройдёт на «Американ Эйрлайнс-Арена» в ночь на четверг, 26 мая. Начало – в 3:30 мск.