"Индиана" может переехать в другой город

«Индиана Пэйсерс» может переехать в другой город, если власти Индианаполиса не смогут оплатить ремонт арены «Консеко Филдхаус», сообщает Indianapolis Star. В ближайшее время руководство команды рассмотрит все возможные варианты и примет решение.