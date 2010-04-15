"Индиана" может переехать в другой город
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«Индиана Пэйсерс» может переехать в другой город, если власти Индианаполиса не смогут оплатить ремонт арены «Консеко Филдхаус», сообщает Indianapolis Star. В ближайшее время руководство команды рассмотрит все возможные варианты и примет решение.
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