В Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/2023

Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу принял участие в пресс-конференции с представителями СМИ, в ходе которой он затронул тему касательно участия российских клубов в соревнованиях.

«ЦСКА выживет. Мы должны сделать различие. ЦСКА является акционером компании, и ничто не мешает им быть акционерами, поэтому они ими останутся.

У нас нет проблем ни с контрактом, ни с тем, что они являются акционером компании. Нет никаких юридических причин для того, чтобы вывести ЦСКА из структуры Евролиги. Но когда мы говорим об участии, это невозможно сделать для обеих сторон прямо сейчас.

Эти контрактные обязательства сейчас приостановлены, как бы отложены до тех пор, пока вся политическая, экономическая, юридическая европейская система не вернётся в нормальное русло. Когда? Никто не знает. Я считаю более разумным ожидать продолжения сезона без российских клубов в сезоне-2022/2023», — приводит слова Бертомеу BasketNews.