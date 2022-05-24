Перасович высказался по поводу третьего матча с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал предстоящую встречу с «Локомотивом-Кубань».
Напомним, команды борются за третье место в Единой лиге ВТБ. После двух встреч счёт в серии 1-1. Судьба бронзовых медалей определится в серии до трёх побед. Следующий матч команды проведут сегодня, 24 мая. Встреча состоится в Краснодаре и начнётся в 19:30 по московскому времени.
«Во втором матче мы выступили очень плохо. Знаем, что нужно многое изменить в своей игре, если хотим быть конкурентоспособными. «Локомотив» — быстрая, атакующая команда с большим запасом энергии. Нам вновь предстоит непростая встреча, но мы будем готовы», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.
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