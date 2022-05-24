«Был бы готов и на одной ноге выйти на площадку». Андрей Мартюк — о 3-м матче с УНИКСом

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк высказался о предстоящем матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с УНИКСом. После двух встреч счёт в серии 1-1.
«Сравнять счёт в серии удалось за счёт того, что во втором матче надёжнее сыграли в защите. В первой игре непозволительно много дали бросать их лидерам, особенно Хезонье. Теперь серия переместилась в Краснодар, и с этим связано много надежд. Хотим подарить болельщикам радость и приложим все усилия для этого. Я очень сильно расстроился, когда после столкновения во второй игре упал на паркет. Думал, что может быть травма с серьёзными последствиями. Но хорошо, что всё обошлось. Хотя эмоции сейчас такие перед домашними матчами, что я был бы готов и на одной ноге выйти на площадку, чтобы помочь команде».
Третий матч «Локомотива-Кубань» и УНИКСа состоится сегодня, 24 мая. Начало — в 20:00 мск.
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