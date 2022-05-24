Владимир Гомельский назвал главную креативную фигуру ЦСКА в этом сезоне

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о защитнике ЦСКА Алексее Шведе, назвав его главной креативной фигурой красно-синих в нынешнем сезоне.

«Швед в этом составе ЦСКА — главная креативная фигура. Эта роль ему подходит, и он с ней справляется. Меня очень радует соотношение его результативных передач к потерям», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ сражается за титул с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. После двух матчей серии, которые прошли в Москве, счёт 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдёт 25 мая и начнётся в 19:30 по московскому времени.