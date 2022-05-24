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Эй Смит: в сегодняшней НБА есть игроки, которые плачут больше, чем звёзды мыльных опер

Эй Смит: в сегодняшней НБА есть игроки, которые плачут больше, чем звёзды мыльных опер
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит в ходе обсуждения серии плей-офф между «Майами Хит» – «Бостон Селтикс»поделился мыслями о положении дел в НБА в настоящее время.

«В сегодняшней НБА есть игроки, которые плачут больше, чем звёзды мыльных опер», — сказал Эй Смит в эфире передачи NBA Countdown в YouTube.

Напомним, после четырёх матчей между «Хит» и «Селтикс» счёт в серии 2-2. Следующую встречу команды проведут в Майами на «Американ Эйрлайнс-Арена». Противостояние состоится в ночь на четверг, 26 мая. Начало запланировано на 3:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Майами» в четвёртом матче с «Бостоном» установил антирекорд Национальной баскетбольной ассоциации.

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