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УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» в 3-м матче за 3-е место Единой лиги ВТБ и повёл в серии

УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» в 3-м матче за 3-е место Единой лиги ВТБ и повёл в серии
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Завершился третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 93:87 (27:17, 18:23, 21:21, 27:26) в пользу подопечных Велимира Перасовича.

Гости уверенно начали встречу, добыв преимущество в 10 очков по итогам первой четверти. Во второй десятиминутке хозяевам паркета удалось сократить отставание на пять очков. Однако переломить ход встречи во второй её половине у краснодарцев не получилось.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал центровой Тони Джекири, набравший 19 очков. Лучшую результативность в составе хозяев продемонстрировал разыгрывающий Джейлен Бэрфорд, на счету которого 24 очка.

После этого матча счёт в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. В следующий раз команды встретятся 26 мая. Матч также состоится в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. За 3-е место
24 мая 2022, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
87 : 93
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 24, Мотли - 18, Макколум - 17, Ильницкий - 6, Мартюк - 6, Емченко - 5, Щербенев - 5, Ведищев - 4, Паунич - 2, Долинин, Калинов, Сычков
УНИКС: Джекири - 19, Браун - 18, Джонсон - 18, Хезонья - 17, Воронцевич - 8, Мосли - 4, Жбанов - 3, Зайцев - 3, Комолов - 3, Клименко, Узинский, Шакич
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