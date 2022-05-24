УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» в 3-м матче за 3-е место Единой лиги ВТБ и повёл в серии

Завершился третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 93:87 (27:17, 18:23, 21:21, 27:26) в пользу подопечных Велимира Перасовича.



Гости уверенно начали встречу, добыв преимущество в 10 очков по итогам первой четверти. Во второй десятиминутке хозяевам паркета удалось сократить отставание на пять очков. Однако переломить ход встречи во второй её половине у краснодарцев не получилось.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал центровой Тони Джекири, набравший 19 очков. Лучшую результативность в составе хозяев продемонстрировал разыгрывающий Джейлен Бэрфорд, на счету которого 24 очка.

После этого матча счёт в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. В следующий раз команды встретятся 26 мая. Матч также состоится в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск.