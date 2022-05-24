Relevo: Марио Хезонья перейдёт в «Реал»

Форвард УНИКСа Марио Хезонья станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo.



По сведениям источника, обе стороны пришли к соглашению по сделке. Об интересе со стороны «Реала» к Хезонье сообщалось и годом ранее, однако и клуб, и игрок тогда не смогли договориться о контракте.



Напомним, Марио был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне. В борьбе за этот приз он опередил игроков ЦСКА Алексея Шведа и Николу Милутинова, баскетболистов «Зенита» Билли Бэрона и Джордана Мики, а также Евгения Воронова из «Пармы», Евгения Минченко, представляющего «Автодор», и игроков «Локомотива-Кубань» Эррика Макколлума и Джонатана Мотли.