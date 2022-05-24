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Relevo: Марио Хезонья перейдёт в «Реал»

Relevo: Марио Хезонья перейдёт в «Реал»
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Форвард УНИКСа Марио Хезонья станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, обе стороны пришли к соглашению по сделке. Об интересе со стороны «Реала» к Хезонье сообщалось и годом ранее, однако и клуб, и игрок тогда не смогли договориться о контракте.

Напомним, Марио был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне. В борьбе за этот приз он опередил игроков ЦСКА Алексея Шведа и Николу Милутинова, баскетболистов «Зенита» Билли Бэрона и Джордана Мики, а также Евгения Воронова из «Пармы», Евгения Минченко, представляющего «Автодор», и игроков «Локомотива-Кубань» Эррика Макколлума и Джонатана Мотли.

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