Relevo: Марио Хезонья перейдёт в «Реал»
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Форвард УНИКСа Марио Хезонья станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo.
По сведениям источника, обе стороны пришли к соглашению по сделке. Об интересе со стороны «Реала» к Хезонье сообщалось и годом ранее, однако и клуб, и игрок тогда не смогли договориться о контракте.
Напомним, Марио был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне. В борьбе за этот приз он опередил игроков ЦСКА Алексея Шведа и Николу Милутинова, баскетболистов «Зенита» Билли Бэрона и Джордана Мики, а также Евгения Воронова из «Пармы», Евгения Минченко, представляющего «Автодор», и игроков «Локомотива-Кубань» Эррика Макколлума и Джонатана Мотли.
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