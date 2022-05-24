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Перасович назвал один из ключевых факторов победы в третьем матче с «Локомотивом-Кубань»

Перасович назвал один из ключевых факторов победы в третьем матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» — 93:87, 2-1 в серии.

«В первую очередь поздравляю своих игроков с победой над серьёзным соперником. Одним из ключевых факторов успеха стало возвращение в строй Тони Джекири, который почти месяц отсутствовал из-за травмы. Выражаю за это благодарность медицинскому штабу нашего клуба. Мы доминировали на своём щите, что нам не удавалось в предыдущих матчах серии», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующий матч серии команды проведут 26 мая. Встреча состоится в Краснодаре и начнётся в 20:00 по московскому времени.

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