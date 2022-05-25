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Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» одержать первую победу в серии с «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» одержать первую победу в серии с «Голден Стэйт»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:109, благодаря чему они взяли верх первый раз в текущей серии (3-1).

Самым результативным игроком матча стал словенский форвард «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 9 передач. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (20 очков, 5 подборов и 8 передач) и форвард Жонатан Куминга (17 очков, 8 подборов и одна передача).

Следующий матч серии пройдёт дома у «Голден Стэйт» на площадке «Чейз Центр» в Сан-Франциско и состоится в ночь на пятницу, 27 мая. Начало – в 4:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
25 мая 2022, среда. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
119 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Финни-Смит - 23, Баллок - 18, Брансон - 15, Клебер - 13, Динвидди - 10, Дав. Бертанс - 5, Нтиликина - 5, Браун, Бёрк, Грин, Крисс, Марьянович, Пауэлл, Хардуэй-младший
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Куминга - 17, Пул - 14, Уиггинс - 13, Томпсон - 12, Грин - 10, Муди - 10, Ли - 6, Бьелица - 4, Луни - 3, Игуодала, Портер, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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