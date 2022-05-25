Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» одержать первую победу в серии с «Голден Стэйт»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:109, благодаря чему они взяли верх первый раз в текущей серии (3-1).
Самым результативным игроком матча стал словенский форвард «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 9 передач. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (20 очков, 5 подборов и 8 передач) и форвард Жонатан Куминга (17 очков, 8 подборов и одна передача).
Следующий матч серии пройдёт дома у «Голден Стэйт» на площадке «Чейз Центр» в Сан-Франциско и состоится в ночь на пятницу, 27 мая. Начало – в 4:00 мск.
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