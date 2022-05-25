«Даллас» установил новый рекорд НБА
Поделиться
Игроки «Даллас Маверикс» в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (119:109, 1-3) реализовали 20 трёхочковых бросков. Это уже 11-й матч в нынешнем розыгрыше плей-офф, в котором команда забрасывает как минимум 15 трёхочковых. Такой показатель является рекордным в НБА.
Реджи Буллок забросил 6 из 10 из-за дуги, Дориан Финни-Смит – 4 из 7, Лука Дончич – 3 из 11, Макси Клебер – 2 из 3, Спенсер Динуидди – 2 из 5.
Самым результативным игроком матча стал Дончич, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 9 передач.
Следующий матч серии пройдёт дома у «Голден Стэйт» на площадке «Чейз Центр» в Сан-Франциско и состоится в ночь на пятницу, 27 мая. Начало – в 4:00 мск.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
09:20
-
08:55
-
08:10
-
06:58
-
06:47
-
00:30
- 24 мая 2022
-
23:10
-
22:21
-
21:55
-
20:53
-
19:47
-
18:37
-
17:53
-
16:47
-
16:01
-
15:06
-
14:10
-
13:07
-
11:32
-
10:41
-
09:22
-
06:03
-
00:51
- 23 мая 2022
-
23:51
-
22:58
-
22:02
-
20:58
-
19:55
-
18:54
-
17:58
-
16:55
-
15:28
-
14:43
-
14:06
-
12:35
Партнерский контент