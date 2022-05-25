Фридзон рассказал, как «Зенит» собирается действовать в третьей игре с ЦСКА

Форвард «Зенита» Виталий Фридзон высказался по поводу предстоящего матча с ЦСКА в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ.

Напомним, на данный момент счёт в серии — 2-0 в пользу московской команды. Третья встреча состоится сегодня, 25 мая, в 19:30 по московскому времени.



«Нам стоит сделать выводы после первых двух игр в серии: играть агрессивно, биться за каждый мяч, за каждое владение. Мы видели, как спокойно играл соперник в Москве, поэтому нам надо показать более агрессивный баскетбол, который мы показывали на протяжении всего плей-офф.



Думаю, зал будет забит битком. У нас было время на подготовку, на скаутинг. Против Милутинова надо играть жёстче, не давать расслабляться, на грани фола. У нас есть болельщики, свой зал. Думаю, они должны стать нашим шестым игроком», — приводит слова Фридзона официальный сайт «Зенита».