Хезонья отреагировал на слухи о его переходе в «Реал»

Форвард УНИКСа Марио Хезонья рассказал о том, что он не проводил переговоры с мадридским «Реалом».
«Лично я ни с кем не разговаривал. Знаю, что ходили подобные слухи после нашего исключения из Евролиги, и, вероятно, ряд клубов, в том числе участников «Финала четырех», проявляли ко мне интерес, чтобы подписать на концовку сезона или на следующий сезон. Но я не слышал об этом и даже рад, что никуда не перешел, потому что искренне хотел выиграть чемпионат Единой Лиги ВТБ и завершить сезон в Казани.
Мои менеджеры и агенты никогда не говорили со мной о других предложениях, потому что знали, что я хотел остаться с командой, тренерским штабом и нашим клубом. УНИКС дал мне очень многое. В этом сезоне я выполнял лидерские функции. Поэтому на правах лидера не имел морального права просто исчезнуть и покинуть клуб.
Посмотрим, что произойдет летом, но на данный момент я ни с кем не вел переговоров и полностью сосредоточен на серии с «Локомотивом-Кубань», — приводит слова Хезоньи официальный сайт УНИКСа.
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